الغربية ترفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

ترأس طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، المهندس علي عبدالستار، السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقبل البدء في جدول الأعمال، وجه المحافظ بـرفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدًا على (تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيًا كان نوعها في محيط اللجنة وفى الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنر باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالغربية

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، كما وجه بالمراجعة اليومية لكل من (طلبات الاستيفاء والمعاينة ووارد اليوم من المتغيرات المكانية، شهادات المتغيرات المكانية، موقف طلبات التصالح، موقف إدخال المرافق، موقف أعمال استئناف البناء وسرعة الرد على الشكاوى سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء، والتي حققت المحافظة نسبة إنجاز متميزة بها 99.5% أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بيكم، والمرور اليومي الميداني على المراكز التكنولوجية للتأكد من حسن تقديم الخدمة للمواطنين، الطرق السريعة والشوارع الرئيسية ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، القرى ومتابعة أعمال حرق القمامة والمخلفات الزراعية وحالة الترع والمصارف، المرور لرصد أعمال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها في المهد، متابعة كافة المشروعات بالمركز أو الحى والإفادة بأي معوقات، كما وجه المحافظ باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

واختتم المحافظ المجلس التنفيذي بتكريم المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا لبلوغه السن القانونية للمعاش، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو تقدير لما قدمه من عطاء على مدار عمله بالمحليات، واستجابته السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأوضح أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة أهالي الغربية.