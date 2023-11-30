الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من زراعة 50% من محصول القمح للموسم الجديد في الغربية

زراعة الغربية
زراعة الغربية

أكد الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه تم الانتهاء من زراعة 50% من محصول القمح للموسم الجديد وجارى استكمال باقي الزراعة للوصول لنسبة 100% خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أنه تم توزيع تقاوى القمح المنتقاة والتي تعطى إنتاجية عالية على المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة لزراعتها فى حقولهم.

  الانتهاء من زراعة المستهدف من الكتان والفول البلدي وبنجر السكر

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم الانتهاء من زراعة المستهدف من الكتان والفول البلدي وبنجر السكر، وأيضا تم الانتهاء من صرف الأسمدة الشتوية، لافتا إلى أن المديرية بدأت فى زراعة محصول البصل الجديد، بجانب الندوات الإرشادية التى تقوم بها المديرية بشكل دوري لتوعية المزارعين بطرق الزراعة الصحيحة، والحفاظ على المحصول.

 استخدام أصناف بذور قصيرة العمر تتحمل درجات الحرارة المرتفعة

وفي تصريحات سابقة، أشار أبو شادي، إلى أن التغيرات المناخية وضحت للجميع في تأخر فصل الشتاء واستمرار موجات الحر والجفاف خلال شهر نوفمبر الجاري، وقد تم اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحديات، حيث تم استخدام أصناف بذور قصيرة العمر تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وذلك لتقليل مدة نمو محصول الذرة من 200 يوم إلى 150 يومًا، كما تم استخدام بذور تتحمل درجات الحرارة وتكافح الحشرات لتقليل استخدام المبيدات الحشرية.

وأوضح أن التغيرات المناخية تتجلى في ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في شهري سبتمبر وأكتوبر، بعد أن كانا في السنوات السابقة شديدي البرودة. كما توقفت الأمطار عن السقوط في هذين الشهرين بعد أن كانت مستمرة على السواحل الشمالية، مما أثر على زراعة الشعير في تلك المناطق.

وأشار، إلى أن هذه التقلبات المناخية تسببت في انخفاض إنتاج محاصيل أخرى مثل الأرز والقطن والكرنب، وعلى الرغم من ذلك، مصر لا تزال تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز والبصل والبطاطس و75% من السكر، بفضل وضع خطة لمواجهة الأزمات ومراجعة مواعيد زراعة المحاصيل في الوقت المناسب لضمان الحصول على أفضل إنتاجية.

الأنتهاء من زراعة 50 من محصول القمح للموسم الجديد بالغربية تقاوى القمح المنتقاه زراعة محصول البصل الجديد لتغيرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة والجفاف

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