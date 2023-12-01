الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو: "جئنا من القاهرة للفوز على نواذيبو.. وصدارة المجموعة هدفنا"

باتشيكو
باتشيكو

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفريق حضر إلى موريتانيا من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط مع فريق نواذيبو الموريتاني، مع احتراما الكامل للمنافس.

وأضاف باتشيكو:" دائما بيراميدز كونه فريق كبير ومنافس على جميع البطولات، يلعب كل مبارياته للفوز، والهدف حاليا هو الفوز على نواذيبو والوصول إلى النقطة السادسة بعد الفوز في الجولة الأولى.

وشدد:" نواذيبو فريق قوي للغاية ويلعب على أرضه ووسط جماهيره ولديه دافع للفوز، وبالتالي لن تكون المواجهة سهلة.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بمجموعات دوري الأبطال

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره نواذيبو الموريتاني، في السادسة مساء السبت غدا السبت، على ملعب شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، بجوار صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

أوضح باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي، أن ما يجعل المباراة صعبة، بخلاف التنافس هو اللعب على أرصدة نجيل صناعي لا يعتاد لاعبو بيراميدز اللعب عليها، خاصة وأن جميع ملاعب مصر نجيل طبيعي، ولكن هذا لا يعطي أعذاراً لأن الفريق لديه هدف واحد وهو الفوز مجددا والاستمرار في المشوار، وتقديم اسم نادي بيراميدز بالصورة التي تليق به في قارة أفريقيا.

شدد المدير الفني على أن المباراة ستكون صعبة، بعدما تابع الفريق المنافس في أكثر من لقاء ويعلم مدى قوته كمنافس يمتلك لاعبين مميزين وخطط ممتازة، ويلعب في ملعبه ووسط جماهيره، وجهازه ذاكر المنافس جيدا ويعلم كل شيء عنه وسيقدم مباراة قوية أمامه لأنه لن يسمح بخسارة أي نقاط في مرحلة المجموعات، من أجل تأمين التأهل المبكر للدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وطالب المدير الفني، الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بالمساعدة على تطوير الملاعب وإلغاء النجيل الصناعي الذي يؤثر بالسلب على أداء اللاعبين وكذلك يعرضهم لإصابات عديدة، ومشيرا إلى أن الفريق يعاني كذلك من غيابات مثل إسلام عيسى وإبراهيم عادل وعبد الله السعيد ووليد الكرتي، ولكن في النهاية هو يؤمن ويثق في جميع لاعبيه وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم والفريق قدم من أجل الفوز ولا شيء غيره.

شدد على أن هناك مشكلة كبيرة في الرحلات خلال المسافات الطويلة في قارة أفريقيا، ولكن إدارة بيراميدز تعمل على إنهاء تلك المشكلة بتوفير أفضل رحلات الطيران الخاصة وأفضل الفنادق لراحة اللاعبين وجميع أفراد البعثة.

وقدم باتشيكو الشكر لمسئولي نادي نواذيبو والشعب الموريتاني على الاستقبال الراقي لبعثة بيراميدز طوال فترة تواجد البعثة في نواكشوط، مؤكدا أنه فخور وسعيد بالتعامل مع هذا الشعب الودود للغاية.

جايمي باتشيكو بيراميدز مجموعات دوري ابطال افريقيا نواذيبو الموريتاني باتشيكو

مواد متعلقة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

بالصور.. بعثة بيراميدز تغادر القاهرة في طريقها للعاصمة الموريتانية لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال إفريقيا

السعيد وفتحي والكرتي.. قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا بدوري الأبطال

دوري نايل.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي 2-1 والحكم يطرد لاعب من كل فريق

الأكثر قراءة

عاجل.. الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة.. ولا صحة لوصول القصف الإسرائيلي إلى الجانب المصري من معبر رفح

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

المستشار عبدالمجيد محمود يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. ويحث المصريين على المشاركة

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس