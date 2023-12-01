المصريون في السعودية: طول المسافة لم تمنعنا من المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قال عماد أبو طالب نائب رئيس الجالية المصرية في منطقة القسيم بالمملكة العربية السعودية، إن المصريين في القسيم حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم بعد المسافة بين منطقة القسيم والقنصلية المصرية في الرياض.

الجالية المصرية بالسعودية

وأكد “أبو طالب” خلال حواره لكاميرا “إكسترا نيوز”، أن المصريين في الخارج على أتم استعداد لتقديم كل الدعم للوطن.. المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.