"الحرية المصري" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالدقهلية ويشيد بمشاركة المصريين بالخارج

انطلق مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة الدقهلية، برئاسة عبد الفتاح الديب، أمين المحافظة، مع لفيف من أهالي وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية 2024-2030، وفي إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

جاء هذا بحضور النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام، والدكتور أحمد بيومي، الامين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، وبرئاسة عبدالفتاح الديب امين الدقهلية، والنائب محمود العزب نائب ميت غمر.

ورحب عبد الفتاح الديب، أمين الدقهلية، بالحضور مؤكدًا على دعم جميع أهالي المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والوقوف خلفه حتى يتثنى لنا استكمال الإنجازات ومسيرة التنمية.

وتابع، أن الحزب سوف يقوم بعمل غرفة عمليات داخل المحافظة، لمساعدة المواطنين على معرفة اللجان وتسهيل إجراءات الانتخاب عليه.

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