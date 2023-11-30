الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى" للمصريين بالخارج: المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب وطنى

الدكتور ممدوح محمد
الدكتور ممدوح محمد محمود

دعا حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، جميع المصريين بالخارج، إلى الإقبال الكثيف أمام لجان الانتخابات للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها على مدار ثلاثة أيام؛ بدءا من غد الجمعة الأول من ديسمبر حتى الأحد المقبل.

اختاروا من يحمى مصر وأمنها القومى

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن المشاركة  فى الانتخابات الرئاسية حق أصيل لكل مواطن، وضرورة وواجب وطنى، لاختيار قائد قادر على حماية مصر وأمنها القومى؛ وإحباط المخططات والمؤامرات التى تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأكد الدكتور ممدوح محمود أن الشعب يتسم بالوطنية ويمتلك رؤية سياسية تجعله حريصا على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية؛ لكى يبعث رسالة للعالم بأن الشعب على قلب رجل واحد؛ خلف القيادة السياسية من أجل مستقبل الأجيال الجديدة.

وأوضح أن المصريين بالخارج سيكونون خير سفراء لمصر؛ من خلال الإقبال الكثيف والاحتشاد فى مظهر حضارى مشرف أمام لجان الانتخابات بمقر البعثات الدبلوماسية المنتشرة فى ١٢١ دولة حول العالم.

وأشار الدكتور ممدوح محمود إلى أن غرفة العمليات المركزية التى شكلها الحزب؛ تتواصل بشكل مستمر مع رؤساء وأعضاء الجاليات المصرية فى الخارج؛ لحث المصريين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية؛ وتذليل جميع العقبات فى هذا السياق؛ مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة لتسهيل العملية الانتخابية؛ وتهيئة الأجواء أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة، حيث تقف مؤسسات الدولة على مسافة واحد بين جميع المرشحين، فضلا عن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

ويشارك المصريون بالخارج، غدا، في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم. 

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