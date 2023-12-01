أعضاء الجالية المصرية بموسكو يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

رصدت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إقبال أعضاء الجالية المصرية في موسكو على مقر السفارة المصرية في موسكو للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي مجموعة من الصور، قائلة: "مشاركة فعّالة من أبناء الجالية المصرية في روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.