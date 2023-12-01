الاتحاد العام للمصريين بالخارج: إقبال غير مسبوق على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

كشف المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، ورئيس غرفة العمليات بالاتحاد من القاهرة، عن أن هناك إقبالًا كثيفًا وغير عادي على الانتخابات الرئاسية من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن غرفة العمليات والمتابعة، التي تضم فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والتي بدأت عملها منذ الساعات الأولى من مساء أمس الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، وهي المدة المقررة لأيام تصويت المصريين في الخارج، رصدت الغرفة إقبالًا كبيرًا في القنصلية المصرية بجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا إقبالًا كثيفًا من المصريين بدول الخليج.

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي إنه تلاحظ أيضًا إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية بأوروبا، لافتًا إلى أننا في أول أيام فتح باب الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر يبشر بالخير وأننا سنحقق نسبة تصويت أكبر من المتوقع.

العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.