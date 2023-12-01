الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"نوعية طنطا" تنظم معرضًا للمشغولات الفنية بعنوان "كلام بالورق"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت كلية التربية النوعية جامعة طنطا معرضًا للمشغولات الفنية بعنوان: "كلام بالورق"، برعاية أ.د. رانيا عبده الإمام عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د. السيد مزروع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأ.د. عبدالواحد صالح رئيس قسم التربية الفنية، وإشراف الدكتورة منار محمود محمد عودات المدرس بقسم التربية الفنية.

عميد الكلية.. إقامة هذه المعارض يأتي لتبادل الأفكار وصهر التجارب الفنية وإبراز مواهب وابداعات الطلاب

أشادت عميد الكلية بالجهود المبذولة من الدكتورة منار عودات المشرف على المعرض، والهيئة المعاونة والطلاب المشاركين في المعرض، متمنية لهم التميز ليجدوا لأنفسهم مكانة بين صفوة الفنانين الذين نفتخر بهم، مضيفة أن إقامة هذه المعارض يأتي لتبادل الأفكار وصهر التجارب الفنية وإبراز مواهب وإبداعات الطلاب.

المعرض ضم 70 عملًا فنيًا من إنتاج طلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية

من جانبها أشارت الدكتورة منار عودات إلى أن الأعمال الفنية المعروضة استهدفت الكشف عن الإمكانات التشكيلية لخامة الورق وقابليتها للتشكيل الفني، وذلك كمدخل لتأكيد وإثراء البعد التعبيرى للمشغولة الفنية متتعدة المستويات من خلال التشكيل بالورق بأسلوب المحاكاة التشخيصية بما يؤدي إلى التكامل الجمالي والدلالي للمشغولة الفنية، مشيرة إلى أن المعرض ضم 70 عملًا فنيًا من إنتاج طلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية.

الكلية تحرص دوريًا على إقامة معارض لجميع الأقسام بالكلية

يذكر أن كلية التربية النوعية جامعة طنطا تحرص دوريًا على إقامة معارض لجميع الأقسام بالكلية، وخاصة أن عميد الكلية الدكتورة رانيا الإمام من أهم الفنانين التشكيليين الموجودين حاليًا مما أعطى للكلية ثقلًا.

كلية التربية النوعية معرض ا للمشغولات الفنية كلام بالورق لتبادل الأفكار وصهر التجارب الفنية وإبراز مواهب وابداعات الطلاب

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