سكرتير بابا الفاتيكان السابق: التصويت بانتخابات الرئاسة واجب قومى تجاه مصر ومستقبلها

شجّع الدكتور يوأنس لحظى جيد، السكرتير الشخصي السابق للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، المصريين بالداخل والخارج على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كون التصويت حقا وواجبا.

وأضاف "جيد"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم حق دستوري لكل مواطن يشعر بانتمائه لهذا الوطن الغالي، وواجب قومي تجاه البلد والمستقبل، وهو أيضا ضرورة في ظل الظروف العالمية الصعبة التي تمر بها سفينة الوطن حتى تصل إلى أرض الأمان والاستقرار والتقدم الازدهار.

وأضاف: "ندعو الله أن يوفق القائمين على شئون وطننا في الاستمرار على تحمل عبء المسئولية للوصول قريبا وبإذن الله وعونه إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها ويستحقها جميع المصريين".

وتابع: "طلبت من جميع أعضاء وأصدقاء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية التصويت، لأن حتى فعل الخير والمبادرات القومية التي تقوم بها المؤسسة لخير الشعب تحتاج إلى الاستقرار وإلى الأمن والسلم".



وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات الاقتراع بالخارج

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه، ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره (ساري الصلاحية) للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه يحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، (رمز السلم).

