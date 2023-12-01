تفاصيل نقل مقر كاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

بروتوكول تعاون ثلاثى..

◄ الدكتور أشرف صبحي: القيادة السياسية تقف وتدعم بكل الطرق خطط كاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الإفريقية

◄رئيس كاف: نقل المقر ينبع من تقديرنا أهمية العاصمة الإدارية الجديدة ولمصر ودورها الرائد في القارة الإفريقية

◄ مقر كاف بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة 20 فدانًا وفق توجيهات رئيس الجمهورية

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أمس، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة السيد باتريس موتسيبي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.



ويقضى البروتوكول إنشاء مقر جديد للاتحاد الإفريقى لكرة القدم ونقله من مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحته نحو ٢٠ فدانًا شمال منطقة R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وتتولى شركة العاصمة الإدارية بناء المقر الجديد للكاف.



يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) استمرارًا لحرص مصر على استضافة مقر الاتحاد الإفريقى، وفي ظل مساعي الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بهدف توفير كل أشكال الدعم والرعاية لتطوير منظومة كرة القدم الإفريقية ورفع مكانتها العالمية، وذلك مع التطور الذي تشهده البنية الرياضية المصرية والإمكانات في كل المجالات الإدارية واللوجستية والفنية والإدارية والبشرية المملوكة في مصر، خاصة الاتحادات الرياضية القارية.



وخلال المؤتمر الذي عقد، أمس، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تأتي طبقًا لتوجيه ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة المصرية، تأكيدًا على أن مصر دولة المقر وهى قبلة إفريقيا، حيث إن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق خطط كاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الإفريقية، مشيدًا بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم الإفريقية من تطورات كبيرة على مستوى البنية التحتية الرياضية والتنظيمية في كافة المنافسات التي تُلعب تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وهذا ما شاهدناه فى الآونة الأخيرة.



ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن المقر الجديد للاتحاد الإفريقي والمزمع إقامته سيكون علامة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تم تنفيذها فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولى اهتمامًا كبيرًا بالرياضة الإفريقية وتطويرها.



وثمن الوزير التعاون المثمر مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية والتى قامت بتسهيل كل الإجراءات للمضى قدمًا نحو إنشاء المقر الجديد للكاف بالعاصمة، مشيرًا إلى التنسيق الدورى الفترة المقبلة لمتابعة تطورات إنشاء المقر الجديد، وإنجازه وفق ما هو مخطط له من مدة زمنية.



أوضح أن وجود مقر كاف بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس صورة حرص الاتحادات الرياضية القارية التى تستضيف مقراتها مصر على مواكبة التطور الذى تشهده البلاد، حيث من المقرر إقامة المقر وفق أحدث النظم التكنولوجية والهندسية، معربًا عن سعادته بوجود مقر جديد للكاف بالعاصمة الإدارية.



من جانبه أعرب السيد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن سعادته بهذا الاتفاق، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإلى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية.



وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي، "أن مقر الاتحاد في مصر منذ إنشائه في خمسينيات القرن الماضي، قائلًا: "أن رغبتي دائمًا هى استمرار بقاء مقر الكاف بمصر، ويجب أن يظل دائمًا فى مصر، وإنشاء مقر جديد للاتحاد شرق القاهرة، ينبع من تقدير الاتحاد لأهمية العاصمة الإدارية، موجهًا الشكر للشعب المصرى، على ما قدمه طوال الأعوام الماضية".



ويقع المقر الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 20 فدانًا ويضم عددًا من الملاعب المتعددة، وأكاديمية لاكتشاف المواهب الإفريقية في كرة القدم، كما يتضمن فندقًا متكاملًا وجيمًا خاصًا للفرق والمنتخبات الإفريقية.

