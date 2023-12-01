الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته بشأن تهدئة الأوضاع فى قطاع غزة

النائب عبد الباسط
النائب عبد الباسط الشرقاوى

ثمن النائب عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، الاتصالات المصرية القطرية المستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والكيان الصهيوني لمدة يومين إضافيين، وكذلك وقف إطلاق النار.

وجود الهدنة له العديد من الإيجابيات

وقال "الشرقاوي"، في تصريح خاص، إن وجود هدنة بين الجانبين سيكون له العديد من الإيجابيات منها الإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين من الجانبين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لأهالي قطاع غزة، ومنح الحلفاء الدوليين تهدئة الأوضاع والجلوس على طاولة المفاوضات.

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نتطلع إلى إقرار سلام شامل وعادل


وأضاف عضو مجلس النواب: نتطلع إلى استمرار هذه الهدنة الإنسانية، حفاظًا على الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقة، ونتطلع إلى إقرار سلام شامل وعادل، ووصول المزيد من المساعدات لأهالي قطاع غزة، للتخفيف عنهم والتخفيف من معاناتهم الصعبة التي خلفتها الحرب والاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد المهندس عبدالباسط الشرقاوي على ضرورة إحكام صوت العقل في حل الأزمة بالطرق السلمية ووقف عملية الاقتتال بشكل كامل حفاظًا على أرواح المدنيين خاصة الأطفال، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته في التدخل العاجل لتهدئة الأوضاع وردع الكيان الصهيوني عن أعماله الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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