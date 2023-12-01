الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "النواب" يثنى على زيارة مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية للبرلمان

المستشار حنفي الجبالي
المستشار حنفي الجبالي

أثنى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على زيارة مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية للبرلمان، في إطار دور المجلس في نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب، خاصة طلبة وطالبات المدارس والجامعات.

دعوة اتحاد طلاب مدارس الجمهورية لزيارة البرلمان 

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، على دعوته الكريمة لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية لزيارة البرلمان، وحضورهم للجلسات.

المعسكر التدريبي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

و من جانبه، أكد النائب أحمد فتحي، أن هذه الزيارة جاءت ضمن المعسكر التدريبي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة، والذي تم تدريب أعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية من جميع محافظات مصر بإجمالي عدد 189 طالبًا وطالبة، ممثلين عن 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وأوضح "فتحي" أن هذه الزيارة تهدف إلى تدريب وتأهيل اتحاد طلاب مدارس مصر للحياة السياسية، وخلق جيل من الكوادر الشبابية الواعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، وزيادة الوعي بالحياة النيابية عند الطلاب.

و كان النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب قد دعا  مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية لزيارة البرلمان، وحضورهم للجلسات، وذلك ضمن إطار المعسكر التدريبي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

ويستهدف المعسكر التدريبي تدريب وتأهيل  أعضاء اتحاد طلاب مدارس الجمهورية وثقل مهاراتهم ولخلق جيل واع وقادر على مواجهة التحديات المختلفة ويعي شكل الممارسة السياسية.

رئيس مجلس النواب طلاب المدارس البرلمان النائب أحمد فتحي مدارس الجمهورية

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