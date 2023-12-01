تظاهرة في حب الوطن أمام السفارة المصرية بالكويت للمشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

اصطف آلاف الناخبين المصريين المقيمين في دولة الكويت، منذ التاسعة من صباح اليوم، أمام مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مرددين الأغاني الوطنية.

وفتحت سفارة مصر في الكويت الباب أمام أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).