الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تظاهرة في حب الوطن أمام السفارة المصرية بالكويت للمشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

جريدة الدستور

اصطف آلاف الناخبين المصريين المقيمين في دولة الكويت، منذ التاسعة من صباح اليوم، أمام مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مرددين الأغاني الوطنية.

وفتحت سفارة مصر في الكويت الباب أمام أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 مصر انتخابات الرئاسة الكويت

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يوجه نداء عالميًا لتقديم الدعم الكامل للإمارات خلال "COP 28"

السيسى: حرصنا على إنشاء صندوق الخسائر خلال "كوب 27" بشرم الشيخ

الرئيس السيسى فى "كوب 28": يجب تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة

مراسل القاهرة الإخبارية بالسعودية: سيدة قطعت 700 كم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

إصابة 4 جنود إسرائيليين فى معارك بغزة ونقلهم بمروحية عسكرية لمستشفى ببئر سبع

100 غارة جوية إسرائيلية على غزة خلال ساعتين وارتقاء 37 شهيدًا

قصف إسرائيلى فى محيط المستشفى المعمدانى وشهداء وجرحى بحى الشيخ رضوان

"القاهرة الإخبارية": رشقة صاروخية تنطلق من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الأكثر قراءة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسراء عبدالفتاح تصوت فى الانتخابات بهولندا: صوتى لفريد زهران والمقاطعة ليست حلًا (فيديو)

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

تفاصيل نقل مقر كاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم