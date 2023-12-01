الملك تشارلز يحث على إصلاح أضرار البيئة

قال الملك تشارلز عاهل بريطانيا، الجمعة، إن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح فيما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ، وإن الاقتصاد العالمي سيكون في خطر ما لم يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالبيئة بسرعة.

وأضاف الملك تشارلز لقادة العالم في الكلمة الافتتاحية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي أن مخاطر تغير المناخ لم تعد بعيدة، وحثهم على اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتابع: أدعو من كل قلبي لكي يكون مؤتمر الأطراف نقطة تحول حاسمة أخرى نحو اتخاذ إجراءات جذرية وحقيقية. فنحن نشهد اقتراب مرحلة مثيرة للقلق.

وبعد عام من تسجيل درجات حرارة قياسية، تتزايد الضغوط على قمة هذا العام لتسريع العمل للحد من تغير المناخ. ومع ذلك، هناك انقسام بين الدول حول مستقبل الوقود الأحفوري.

واعتمدت الوفود المشاركة في القمة صندوقًا جديدًا لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الكوارث المناخية المكلفة.

ولم يحدد تشارلز الذي يشارك في القمة نيابة عن الحكومة البريطانية بناء على دعوة من دولة الإمارات المضيفة، أي مجموعة معينة في كلمته، وهي أول كلمة مهمة له حول قضية المناخ منذ توليه العرش.

وتحدث عن كيفية إشراك المنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص ودور قطاع التأمين وتسريع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة.

وعدد تشارلز الآثار السلبية لتغير المناخ في العالم ومنها الفيضانات في الهند وباكستان وحرائق الغابات الشديدة في الولايات المتحدة وكندا واليونان.

وقال: إذا لم نتدخل سريعًا لإصلاح واستعادة اقتصاد الطبيعة الفريد، المبني على التوازن والانسجام، فإن اقتصادنا الخاص وقدرتنا على البقاء على قيد الحياة سيكونان في خطر.