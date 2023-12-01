إنشاء ناد رياضي ورابطة اجتماعية لتقوية أواصر الأخوة والصداقة بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء نادي رياضي إجتماعي لكافة منسوبي الجامعة، بمدينة سوهاج الجديدة، بهدف رعايتهم اجتماعيًا، لتحقيق الرضا الوظيفي، والذي ينعكس بدوره في تحسين أدائهم لمهامهم الوظيفية بالعمل بصورة ايجابية، ويسهم في رفع الروح المعنوية لهم.

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور حسان النعماني موقع إنشاء النادي في القطعة رقم ١١ بمنطقة التوسعات الجنوبية ٤٥٥ فدانا، حيث تم تخصيص مساحة ١٣ ألف متر مسطح، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نائبا رئيس الجامعة، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد صابر معاون هندسي لرئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

النادي رابطة اجتماعية قائمة على أهداف سامية وغايات طيبة نبيلة

وأكد النعماني أن النادي سيكون بمثابة رابطة اجتماعية قائمة على أهداف سامية وغايات طيبة نبيلة، تهدف إلى تقوية أواصر الأخوة والصداقة بين كافة منسوبي الجامعة، مضيفًا أن إدارة الجامعة أولت عناية فائقة واهتمام واسع بفكرة إنشاء النادي، وستقدم لها كافة السبل الكفيلة ليجعله واقع ملموس، إلى جانب أنه سيتم تأمين البنية التحتية اللازمة، ووضع الخطط والرؤي اللازمة لتحقيق أهداف النادي بما يلبي رغبات وطموحات كافة منسوبي الجامعة.

وأضاف النعماني أن الجامعة قامت بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لإقامة النادي الرياضي، حيث أعلنت الوزارة عن موافقتها، وبناءًا عليه تم معاينة الموقع المزمع تخصيصه، والذي سيضم مساحات خضراء، وآخرى لممارسة كافة الألعاب الرياضية مثل ملعب خماسي كرة القدم وكرة السلة واليد وغيرها، إلى جانب حمام سباحة مما يؤهله ليكون نادي متكامل، وذلك انطلاقًا مما توليه إدارة الجامعة من اهتمام مشهود بكافة منسوبيها.