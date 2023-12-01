الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

إيلون ليفي
إيلون ليفي

توعد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، حركة حماس بـ"ضربة قاضية"، بعد ساعات على انتهاء الهدنة في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية.

وقال إيلون ليفي في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس": "ستتلقى حماس الآن ضربة قاضية".

لكن المسئول الإسرائيلي لم يقدم مزيدًا من التفاصيل في هذا الاتجاه.

واتهم ليفي الحركة بعدم تسليم قائمة محتجزين تعتزم إطلاق سراحهم لقاء معتقلين فلسطينيين في حال تمديد الهدنة عملًا بالاتفاق الذي كان ساريًا.

كما اتهمها بإطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية قبيل انتهاء الهدنة.

ورد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، على تهديدات تل أبيب بالقول: "ما لم تحققه إسرائيل طيلة 50 يومًا قبل الهدنة لن تحققه بمواصلة عدوانها"، وفق "رويترز".

وذكرت الحركة أن إسرائيل رفضت طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين.

واتهمت في بيان حكومة بنيامين نتنياهو "باستئناف الحرب والعدوان النازي على قطاع غزة".

ورغم أن العديد من المؤشرات كان يظهر أن الأمور ذاهبة نحو تمديد الهدنة للمرة الثالثة، فإن القتال اندلع صباح اليوم.

واستأنفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف قطاع غزة، وفر المدنيون الفلسطينيون بحثًا عن مأوى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية قتلت أكثر من 50 شخصًا بعد ساعات من استئناف القتال.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الطواقم الطبية "تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم".

وفي المقابل، دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل اليوم الجمعة مع استئناف الحرب.

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