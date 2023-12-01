الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سجلت أعلى إيرادات في تاريخها.. كيف قفزت عائدات قناة السويس خلال نوفمبر؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قفزت عائدات قناة السويس خلال شهر نوفمبر 2023، على أساس سنوي لتصل إلى 854.7 مليون دولار، مسجلة أعلى عائد تحققه القناة في شهر نوفمبر على مدار تاريخها.

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حركة الملاحة

سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر، عبور 2264 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 2171 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 93 سفينة بنسبة زيادة 4.3%.، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن، مقابل 125.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 10.3 مليون طن، وبنسبة زيادة 8.2%..

الإيرادات 

قفزت إيرادات قناة السويس بنسبة 20.3% على أساس سنوي خلال نوفمبر، بتصل إلى 854.7 مليون دولار، في تطور غير مسبوق من حيث حجم الايرادات، بفضل دعم القيادة السياسية، في رفع تصنيف القناة وزيادة قدرتها الاستيعابية حيث نجحت السياسات التسويقية في جذب سفن تعبر لأول مرة بلغ عددها 387 سفينة بإجمالي إيراد 71.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

قناة السويس

 يعبر من خلال قناة السويس  ما يزيد على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، و ‏تستطيع قناة السويس استيعاب أنواع وأحجام السفن المختلفة:

  62.2 % من ناقلات البترول

          92.6 % من سفن البضائع الصب   

          100 ‏% من سفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن البضائع العامة

         100 ‏% من الأسطول العالمي للسفن الأخرى .

قناة السويس الخضراء

وتماشيًا مع توجهات الدولة نحو الاستثمار الأخضر، تم تدشين قناة السويس الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد نظيف صديق للبيئة،  اتساقًا معجهود المنظمة البحرية الدولية (IMO) لخفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع الشحن البحري، وتشجيع التوجه نحو استخدام الوقود النظيف المحايد للكربون بدلًا من أنواع الوقود الأحفوري.

و تقوم هيئه قناة السويس بدراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الطاقة النظيفة، و تزم قناة السويس بالإجراءات والضوابط البيئية بتحقيق الوفر في الوقت والمسافة مقارنةً بالمسارات البديلة مما يساهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح من 20 إلى 80%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

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