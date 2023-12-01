الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العاهل الأردني: 1.7 مليون فلسطيني هجروا من بيوتهم خلال حرب غزة

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، أن الفلسطينيين يواجهون تهديدًا مباشرًا يطال حياتهم، وتم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من بيوتهم خلال الحرب الحالية في  قطاع غزة.

وأضاف العاهل الأردني خلال مشاركته في قمة المناخ بدولة الإمارات، "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما الدمار الهائل الناجم عن حرب قاسية في غزة يهدد المزيد من الضحايا، في غزة يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء".

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نائب رئيس حركة حماس: الاحتلال استغل الهدنة لاستئناف جرائمه ضد غزة

الخارجية الأردنية تدين استئناف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وسبق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة.

وأكد "القضاة" ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

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100 غارة جوية إسرائيلية على غزة خلال ساعتين وارتقاء 37 شهيدًا

 استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع

وشدد "القضاة" على أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، كما شدد على ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، لا سيما النساء والأطفال، مجددا دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف لإطلاق النار.

وصباح اليوم الجمعة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طفلتين رضيعتين استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت مصادر محلية أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت منزلا لعائلة حسين غرب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

العاهل الاردني الفلسطينيون قطاع غزة قمة المناخ الإمارات الغذاء

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