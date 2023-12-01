الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب رئيس حركة حماس: الاحتلال استغل الهدنة لاستئناف جرائمه ضد غزة

خليل الحية
خليل الحية

قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة، اليوم الجمعة، إن الاحتلال كان يعد العدة لاستئناف جرائمه ضد غزة.

وأضاف الحية في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية وقناة الغد، اليوم الجمعة، أن الاحتلال سلم الوسطاء بشكل خبيث قائمة أسماء كلها من المجندات.

 

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الحية: الاحتلال رفض التعاطى مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين من كبار السن

وأشار الحية إلي أن الاحتلال رفض التعاطي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين من كبار السن مقابل كبار السن المحتجزين.

وتابع “الحية”: كنا جاهزين للتعاطي مع 3 مقترحات بشأن التبادل لكن الاحتلال رفض التعاطي معها، وقلنا للوسطاء إننا منفتحون على تبادل المحتجزين من المدنيين وصولا إلى وقف إطلاق النار.

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وأكد نائب رئيس حركة حماس أنه ليس لديه عدد محدد بشأن المحتجزين ولا بد أن تتوافر ظروف طبيعية للوصول إلى عددهم.

 كتائب القسام تعلن قصف عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية

وسبق، وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردًا على استهداف المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة مستوطنة في سديروت جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وصباح اليوم الجمعة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طفلتين رضيعتين استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت مصادر محلية أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت منزلا لعائلة حسين غرب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء تجدد العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة إلى 37 شهيدا بجانب عشرات الجرحي والمصابين غالبيتهم من النساء والأطفال.

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