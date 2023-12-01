الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: أهل غزة لا يستحقون أن يعاملوا بهذه الهمجية والقسوة

المطران عطالله
المطران عطالله

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأنه من المؤلم والمحزن ان تعود الحرب مجددا بعد أيام من الهدنة، والتي كنا نتمنى ونطالب بان تستمر وتتواصل وصولا لإنهاء هذا العدوان والذي يدفع فاتورته الأبرياء والمدنيين من أبناء شعبنا.

وأضاف المطران عطالله، في بيان له عاد القصف مجددا وعادت مشاهد الموت والدمار ولكن وبالرغم من كل ذلك لن نستسلم لليأس والإحباط والقنوط وسنبقى نطالب بأن تتوقف هذه الحرب عسى ان يصل نداءنا الى كل انسان حر في هذا العالم، فأهل غزة لا يستحقون ان يعاملوا بهذه الهمجية والقسوة وكأنهم من طينة مختلفة انهم بشر خلقهم الله كما خلق كل انسان في هذا العالم ويحق لهم ان ينعموا بالطمأنينة والسلام والحياة بعيدا عن الدمار والخراب والحروب والموت.

دعاة سلام ومحبة

وأوضح رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن أهلنا في غزة يستحقون منا دوما التفاتا وتضامنا وتعاطفا معهم، وهم يتعرضون لهذا العدوان الغاشم الذي نتمنى ان يتوقف سريعا حقنا للدماء ووقفا للدمار.

وأضاف نؤكد مجددا بأننا دعاة سلام ومحبة واخوة ورحمة وعدالة واحترام للكرامة الإنسانية ونرفض ثقافة العنف لأنها تتناقض وأديباتنا وقيمنا ونطالب بأن تتحقق امنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية الكاملة وتحقيق العدالة في ارض غيبت عنها العدالة ولسنين طويلة.

استئناف العمليات العسكرية

وكانت قد استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية وقصف قطاع غزة اليوم الجمعة، بعد أن اتهمت المقاومة الفلسطينية "حماس"، بإطلاق صواريخ على دولة الاحتلال الإسرائيلي والتراجع عن اتفاق لإطلاق سراح جميع النساء المحتجزات، في انتهاك لاتفاق الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس عودة القصف على غزة استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

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