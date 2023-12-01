100 غارة جوية إسرائيلية على غزة خلال ساعتين وارتقاء 37 شهيدًا

شن طيران الاحتلال حزاما ناريا على خان يونس، جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

100 غارة جوية إسرائيلية على غزة خلال ساعتين

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك أكثر من 100 غارة جوية إسرائيلية على غزة، خلال ساعتين فقط، فيما ارتفع عدد الشهداء بقطاع غزة إلى 37 شهيدا منذ انتهاء الهدنة وحتى الآن.

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية وقصف قطاع غزة، اليوم الجمعة، بعد أن اتهمت المقاومة الفلسطينية "حماس" بإطلاق صواريخ على دولة الاحتلال الإسرائيلي والتراجع عن اتفاق لإطلاق سراح جميع النساء المحتجزات، في انتهاك لاتفاق الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.