السيسى: لا بد من توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الأضرار المناخية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم التوصل لتوصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وتفعيل صندوق التمويل ذى الصلة، إلا أن نجاح هذه الجهود يرتكز على توافر التمويل المناسب من حيث آلياته وأدواته ومصادره وتيسير النفاذ إليه.

تطوير كل عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر قمة المناخ "كوب 28"، اليوم، على ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفقًا عليها حول تطوير كل عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو تقييم أو قطاع خاص.