السيسى: يجب المحافظة على كوكب الأرض من تداعيات التغيرات المناخية للأجيال القادمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تدرك في ضوء رئاستها لمؤتمر "كوب 27" العام الماضي في شرم الشيخ وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال المستقبلية.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام مؤتمر "كوب 28" والتي نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” أن الأجيال الحالية تشهد آثارًا مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النامية منها على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية.

وتابع: "مسئوليتنا كقادة مجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة أننا ملتزمون بل وطموحون في إجراءاتنا، وتنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات وفقًا لقدرات كل دولة".