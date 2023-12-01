سفير مصر لدى سلطنة عمان: إقبال ملحوظ على التصويت بانتخابات الرئاسة

قال السفير خالد راضي، سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن هناك إقبالًا ملحوظًا من قبل أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة في مسقط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف راضي، أن "السفارة المصرية قامت بالتعاون مع تنظيمات الجالية، خاصة نادي الجالية لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تسهل العملية الانتخابية على المصريين في سلطنة عمان"، مشيرًا إلى أن من بين هذه الإجراءات توفير وسائل مواصلات لنقل أبناء الجالية المصرية المتواجدين في أماكن بعيدة عن العاصمة إلى مقر اللجنة الانتخابية في مسقط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات دون أي مشقة تذكر".

الأجواء والظروف مهيأة تمامًا لاستقبال أبناء الجالية المصرية

وأكد السفير المصري لدى سلطنة عمان إلى أن الأجواء والظروف مهيأة تمامًا لاستقبال أبناء الجالية المصرية على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشددًا على أن العملية الانتخابية في مسقط تسير حتى هذه اللحظة بكل سلاسة ويسر.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).