الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر لدى سلطنة عمان: إقبال ملحوظ على التصويت بانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال السفير خالد راضي، سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن هناك إقبالًا ملحوظًا من قبل أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة في مسقط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف راضي، أن "السفارة المصرية قامت بالتعاون مع تنظيمات الجالية، خاصة نادي الجالية لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تسهل العملية الانتخابية على المصريين في سلطنة عمان"، مشيرًا إلى أن من بين هذه الإجراءات توفير وسائل مواصلات لنقل أبناء الجالية المصرية المتواجدين في أماكن بعيدة عن العاصمة إلى مقر اللجنة الانتخابية في مسقط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات دون أي مشقة تذكر". 

 

الأجواء والظروف مهيأة تمامًا لاستقبال أبناء الجالية المصرية 

txt

توافد المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بإسبانيا (صور)

txt

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 وكيفية التصويت

وأكد السفير المصري لدى سلطنة عمان إلى أن الأجواء والظروف مهيأة تمامًا لاستقبال أبناء الجالية المصرية على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشددًا على أن العملية الانتخابية في مسقط تسير حتى هذه اللحظة بكل سلاسة ويسر.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

الانتخابات الرئاسية مقر السفارة في مسقط سلطنة عمان سفير مصر الجالية المصرية

مواد متعلقة

توافد المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بإسبانيا (صور)

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 وكيفية التصويت

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

الزراعة تعلن أسعار القطن فى محافظات بحرى وقبلى

عاجل.. غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج فى بداية الانتخابات الرئاسية

السيسى: أثق فى قدرة الإمارات على الإسهام الفاعل فى تحقيق أهداف "كوب 28"

إحالة 3 متهمين استولوا على أموال مواطن بالمقطم للجنايات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم