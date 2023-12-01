أيام معدودة تفصلنا عن انطلاق انتخابات الرئاسة ويكثر التساؤل عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 عبر جوجل، وذلك من منطلق شعور المصريين بالعملية الديمقراطية القادمة لإجراء التصويت على رئيس الجمهورية المصري القادم، والذي ستكون مدة رئاسته طبقا للمادة 142 من الدستور، لمدة 6 سنوات ميلادية، وسيتم إجراء انتخابات الرئاسية الجديدة قبل الانتهاء لمدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، وعلى أن سيتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل النهاية لهذه المدة بعدد ثلاثين يومًا على الأقل.

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 وكيفية التصويت

ونظرًا لأهمية انتخابات الرئاسية المصرية القادمة في 2024، وقرب ميعاد انطلاقها في الخارج والداخل، لذا يستعرض "الدستور" كافة التفاصيل المتعلقة بميعاد الانتخابات الرئاسية، والجدول الزمني في الانتخابات، وكيفية الاستعلام عن اللجان الانتخابية.

ميعاد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024

يشمل موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024، فترتين تكون متتاليتين، الأولى وهي ميعاد الانتخابات الرئاسية بخارج جمهورية مصر العربية، لكي يقوم المصريون في الخارج بالإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار الرئيس القادم، وانطلقت الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج في أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من شهر ديسمبر 2023.

بينما الفترة الثانية، فهي ميعاد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 بداخل جمهورية مصر العربية لكي يدلي المواطنون بأصواتهم بداخل اللجان الانتخابية المحددة لهم، وذلك يكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة أيام 12،11،10 من شهر ديسمبر 2023، ويتاح الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي للناخب عبر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــــا.

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كيفية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة

التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024، سيتطلب من الناخب التوجه للجنته الانتخابية والإدلاء بصوته من أجل اختيار المرشح، ثم يقوم بطي الورقة ووضعها بصندوق الاقتراع باللجنة، وستجرى الانتخابات الرئاسية في حوالي 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك على مستوى الجمهورية، للتيسيرا على المواطنين.