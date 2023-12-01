افتتاح معرض "إخميم وحجازة 2023" في سوهاج (صور)

افتتح سفير أستراليا في مصر أكسل وابنهورست، معرض “إخميم وحجازة 2023”، بحضور المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، بمشاركة الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، وأعضاء مؤسسة Ouvre D'orient الفرنسية وعدد كبير من محبي منتجات إخميم وحجازة.

ويستمر المعرض السنوي لمنتجات أخميم وحجازة، من اليوم وإلى 9 ديسمبر، يوميًا من 10 صباحًا إلى 8 مساءً في مقر جمعية الصعيد للتربية والتنمية، في 65 شارع القبيسي بالظاهر.

يقدم المعرض منتجات مركز الخدمة الجماعية بأخميم من المنسوجات اليدوية والتطريز التراثي ولوحات الفن التلقائي الحر، وكذلك منتجات ورشة الأخشاب في حجازة.

معرض أخميم وحجازة 2023

وتتنوع المنتجات المصنوعة بأيدٍ مصرية، في معرض أخميم وحجازة، إذ يقدم المعرض عددا كبيرا من اللوحات الفينة، رسمتها فنانات الجمعية من الصعيد.

كما يقدم المعرض عددا كبيرا من المنسوجات اليديوية، التى صنعتها بيدها أيضًا فنانات الصعيد، بأشكال مختلفة من وحى البيئة الريفية والمصرية، كما تتميز المنسوجات بالتطريز التراثي الأصيل، بالإضافة إلى الشيلان، المطرزة برسومات تراثية، وبألوان متنوعة وزاهية، صنعتها فنانات أخميم، كما يوجد أيضًا فى المعرض عدد كبير من المنتجات المزينة بلوحات الفن التلقائي من أخميم.

ويشتهر المعرض أيضًا بمجموعة كبيرة من منتجات ورشة الأخشاب في حجازة، التى تتكون من أطباق وملاعق مصنوعة من خشب السرسوع، مصنوعة بأشكال فنية، بأيدي فناني حجازة، والأوانى الخشبية التي تتميز بأنها صحية لوضع الطعام بها كما أنها صديقة للبيئة.

وكانت جمعية الصعيد، قد نظمت ورشة تدريبية بمشغل الجمعية بأبوقرقاص، المنيا؛ لإعادة تدوير بواقي الأقمشة لإنتاج منتجات جديدة تتماشى مع الموضة، وشارك بالورشة، التي استمرت لمدة 5 أيام في الأسبوع الأخير نوفمبر الجاري، عدد ١٦ مدربة خياطة، ورائدة أعمال، ومدرسة بالمدارس الموازية؛ بهدف تمكين السيدات من تعلم حرفة الخياطة وكسب الرزق، وذلك بالتعاون مع مركز التصميمات والموضة.

وجاء التدريب ضمن أنشطة مشروع "تمكين السيدات اقتصاديا واجتماعيا بصعيد مصر" والذي تنفذه جمعية الصعيد بالشراكة مع هيئة FPS الإسبانية، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ويستهدف المشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في صعيد مصر، ويشجع على بدء مشاريع صغيرة تساهم في زيادة الدخل من خلال التمويل متناهي الصغر، والتعرف على مهارات ريادة الأعمال، وبعض المهارات الحرفية، وقد قدم المشروع قروضًا بشروط ميسرة لعدد 53 مشروعًا صغيرًا للسيدات والفتيات في محافظات الأقصر وقنا بجانب تدريبات ريادة الأعمال والتسويق وتطوير المنتجات، وإنشاء التعاونيات الإنتاجية، كما ساهم المشروع في تعليم 342 من الفتيات والسيدات حرفة الخياطة لبدء مشروعاتهم الصغيرة في محافظة المنيا وأسيوط.