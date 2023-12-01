بحضور سفير مصر بتنزانيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين، غدا السبت، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما أدى اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

سفير مصر بتنزانيا يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز

في المقابل السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا حرص على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد السفير جلسة مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، اطمأن خلالها على البعثة والترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد هاني لاعب الفريق يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

ويعقد المؤتمر الصحفي في العاشرة صباح اليوم، للحديث عن المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.