الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف على فعاليات «BIRDSAID 2023» لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت محافظة بورسعيد،  لليوم الثاني على التوالي إقبالًا كثيفًا من شركات السياحة والجامعات والمدارس للمشاركة ضمن فعاليات تصوير ومراقبة الطيور BirdSaid 2023، والتي انطلقت فعالياته أمس الأول الأربعاء.

واستقبلت محمية أشتوم الجميل، اليوم الجمعة، عدد ٧ رحلات سياحية من شركات السياحة وطلاب الجامعات والمدارس بإجمالي ٧٠٠ زائر، واجروا جولة بحرية ببحيرة المنزلة، كما زاروا مبنى محمية أشتوم الجميل.

وصرَّح محمد أبو الدهب، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، بأن التفاعل والإقبال الكثيف من شركات السياحة لتنظيم رحلات لزيارة بحيرتيّ المنزلة والفلامينجو؛ للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لمدة أسبوع طوال فترة الفعاليات، يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح كما هو مستهدف من إقامة الفعاليات وإضافة نمط سياحي جديد للمنتج السياحي لبورسعيد، والخروج من نمط سياحة اليوم الواحد، لأنماط سياحية متنوعة تزيد من حجم السياحة الوافدة لبورسعيد، وتضعها على خريطة السياحة الدولية.

استقبال 600 زائر

بدوره، قال الدكتو حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل، إن المحمية استقبلت في اليوم الأول ١٥٠ زائرًا، واليوم تم استقبال ٦٠٠ زائر من الرحلات السياحية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو مؤشر جيد للتفاعل مع فعاليات الحدث، وأن المحمية تفتح أبوابها ولمدة أسبوع مجانا لاستقبال ضيوف الفعاليات وتصوير الطيور في عالمها الخاص.

من جهته، قال المهندس مجدي زاهر، مدير عام الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة، إن الإدارة وفرّت عددًا من اللنشات؛ لتنظيم جولات بحرية مجانية لضيوف الفعاليات، وفقًا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي وجَّه بتوفير كل الدعم لإنجاح الحدث.

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