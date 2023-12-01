الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: الشعب المصرى على مدار التاريخ ينتصر لوطنه

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي، أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الشعب المصري باختلاف الزمان والمكان هو بطل الحكاية، مؤكدًا أن الشعب المصري على مدار التاريخ ينتصر لوطنه.

وأضاف "قمحة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصري يدرك المخاطر والتحديات المحيطة بهذا الوطن، متابعًا: "كل الاختبارات التي خاضها المصريون أثبتت أن هذا الشعب لديه قدر من الوعي لكي يتصدى لكل ما يُحاك ضد هذا الوطن من مخططات".

وأشار إلى أن اليوم بداية أول أيام الاستحقاق الثامن بعد ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة، مؤكدًا أن الشعب المصري متمسك بثوابت هذا الوطن والمبادئ التي أسس عليها مواقفه تجاه ما مرّ بالوطن من عواصف في الفترة من 2011 إلى 2013.

وأكد أنه على مدار هذه الاستحقاقات المختلفة، سواء الرئاسية أو البرلمانية أو الدستور والتعديلات عليه، هذا الشعب أثبت أنه يستحضر الوطن ويضعه أمام عينه، مشيرًا إلى أن المشاركة السياسية آلية من الآليات التي يعبر بها الشعب عن رغبته في تحديد مستقبله وشكل النظام الذي يرغب أن يعيش فيه.

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