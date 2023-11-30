محمد الباز: مسار 30 يونيو كان قائمًا على تحرير إرادة مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب اختار مسار ثورة 30 يونيو في 2013، وكان قائمًا على تحرير إرادة مصر والدخول بالبلد في مساحة من التطوير والتحديث والبناء الذي تأخر كثيرًا جدًا.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: أن "مصر كانت دولة عجوزة محتاجة بنية أساسية ومصانع واستصلاح زراعي وبناء الإنسان، لكي يتم تعظيم قيمة الإنسان، لذلك بدأنا نعمل تعليم كويس وصحة كويسة ومرافق كويسة".

وتابع: "الشعب كان من حقه يمشي على طريق كويس والحياة تكون أسهل، الناس كان تقضي ساعات محبوسة في سيارتها بسبب صعوبة الطريق، كما أن دعم الأسر كان يتم من أجل الصوت الانتخابي وتأييد المواطنين دون النظر إلى ضرورة تغيير حياة الناس بالفعل، ولم تكن توجد مشروعات".

وأشار إلى أنه عندما قرر الشعب المصري واختار هذا المسار كان لا بُد من دفع الثمن؛ لأن الدول تُبنى بالعرق والمجهود والانتباه طوال الوقت، مضيفًا: أن "البلد واقفة على حيلها بسبب الثمن الذي دفعناه وتحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وبسبب إن موازنة الدولة ذهبت إلى مشروعات مهمة ستظل موجودة لسنوات كثيرة، رغم إن كان ممكن النظام يريح دماغه ويحول الفلوس دي لأكل وشرب وترفيه وحاجات تخلص بسهولة".

وأردف: "الناس كانت تقول الجيش بيجيب السلاح ده كله ليه والميسترال والغواصات والطائرات؟، النهاردة الناس دي عرفت قيمة تسليح الجيش لأنه عندما قامت حرب على الحدود المصرية وأرادت إسرائيل توطين الفلسطينيين في سيناء، مصر قالت إن هذا خط أحمر وهي مستندة لقوة السلاح وما أنجزناه".