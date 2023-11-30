الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: ربنا رزق مصر بقيادة مخلصة هدفها الأساسى عدم انهيار البلد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما تعرضت له الدولة خلال السنوات الماضية، كان يمكن أن يكسر أي بلد ويتسبب في انهياره.

الباز: مصر لم تنكسر رغم ما تعرضت له

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "ما تعرضت له مصر ممكن يكسر أي بلد ويوقعها لكن هذا لم يحدث ولن يحدث لمصر، والمفارقة التي يتجاهلها الكثيرون هي أن هناك سرًا في هذا الشعب وربنا رزق هذا الشعب بقيادة أخلصت في العمل وكان هدفها الأساسي عدم انهيار البلد".

ولفت إلى أن الهدف الأساسي للرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤسسات والحكومة والناس خلال السنوات الماضية هو عدم انهيار البلد وهذا كان قرارًا، متابعًا: "الشعب عندما يقرر شيئًا يفعله، ناس كثيرة اعتقدت أننا وصلنا إلى الحافة ولن نقدر على استكمال المشوار، وحملات إعلامية من الداخل والخارج قالت مصر على وشك إعلان إفلاسها، ولن تقدر على الاستكمال، الوضع سينفجر، ومع ذلك هذا لم يحدث".

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