الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصف إسرائيلي في محيط المستشفى المعمداني وشهداء وجرحى بحي الشيخ رضوان

قصف غزة
قصف غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في محيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

 وذلك في الوقت الذي ارتقي فيه شهداء وسقطت جرحى في قصف إسرائيلي، استهدف بوابة مدرسة بحي الشيخ رضوان.

 رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة

في الوقت الذي أكدت فيه "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك رشقة صاروخية تنطلق من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية وقصف قطاع غزة اليوم الجمعة، بعد أن اتهمت المقاومة الفلسطينية "حماس"، بإطلاق صواريخ على دولة الاحتلال الإسرائيلي والتراجع عن اتفاق لإطلاق سراح جميع النساء المحتجزات، في انتهاك لاتفاق الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

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