في يومه العالمي.. 10 حقائق أساسية عن فيروس الإيدز

كان لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تأثير عالمي، امتد لأكثر من عقدين من الزمن وأثر على الهند أيضًا، ويمكن أن يؤدي عدم توفر الأدوية الحيوية مثل مضادات الفيروسات القهقرية بشكل كافٍ إلى ظهور سلالات مقاومة للأدوية وإعاقة التقدم العام.

دعونا نستكشف 10 حقائق أساسية يجب على الجميع معرفتها.

فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز مختلفان

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يستهدف الجهاز المناعي، وتحديدًا خلايا CD4، مما يضعف دفاعات الجسم. الإيدز هو مرحلة متقدمة من فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج، ويتميز بتلف شديد في الجهاز المناعي.

يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

لا ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الاتصال الجسدي اليومي مثل المصافحة أو العناق. وينتقل فقط من خلال سوائل محددة مثل الدم، والسائل المنوي، وحليب الثدي، وسوائل ما قبل القذف، وسوائل المستقيم، والسوائل المهبلية. اللعاب لا ينقل فيروس نقص المناعة البشرية.

ومن أجل انتقال العدوى، يجب أن تلامس هذه السوائل الأغشية المخاطية في المستقيم أو المهبل أو القضيب أو الفم. يمكن أن يحدث الانتقال أيضًا من خلال الجلد المكسور أو مشاركة الإبر مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. من الضروري توضيح المفاهيم الخاطئة ومعرفة أن أي شخص يمكن أن يصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال هذه الطرق المحددة.

الوقاية هي المفتاح

البقاء آمنًا أمر بالغ الأهمية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. استخدم الواقي الذكري بشكل صحيح ومتسق، واحصل على اختبارات منتظمة، وفكر في التدابير الوقائية مثل العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP) للوقاية الفعالة.

الكشف المبكر ينقذ الأرواح

يعد اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية في وقت مبكر أمرًا حيويًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. يساعد الاختبار المنتظم الأفراد على فهم حالتهم، والحصول على الرعاية الطبية المناسبة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب المزيد من انتقال العدوى.

احتمالية حدوث اضطرابات جلدية

يضعف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز جهاز المناعة، مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للأمراض، بما في ذلك مشاكل الجلد التي تسببها البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات أو العلاجات. يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية الجهاز المناعي، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الإيدز إذا لم يتم علاجه. الاختبار هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، وتتضمن الإدارة استخدام المنشطات الموضعية والأدوية المضادة للفيروسات القهقرية لتخفيف الجلد والوقاية منه.

منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل

لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى أطفالهن أثناء الولادة، يمكن للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تناول الدواء.

مواجهة وصمة العار

غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية الوصمة الاجتماعية والتمييز، مما يؤثر على حصولهم على الرعاية الصحية والدعم. يتعامل مجتمع LGBTQ مع المزيد من الوصمة بسبب التمييز من قبل المجتمع. من المهم تحدي سوء الفهم وخلق بيئة رعاية.

فيروس نقص المناعة البشرية من لدغات الحشرات والمراحيض

لن تصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من لدغات الحشرات، أو العناق، أو المصافحة، أو مشاركة المراحيض أو الأطباق، أو القبلات في الفم المغلق، أو ملامسة العرق أو الدموع لشخص مصاب. إن مجرد العمل أو قضاء الوقت مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز لا ينقل الفيروس.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قابل للعلاج

ART (العلاج المضاد للفيروسات القهقرية) يقلل من كمية فيروس نقص المناعة البشرية في الدم (الحمل الفيروسي). يمكن أن يجعل الحمل الفيروسي منخفضًا جدًا بحيث لا يتمكن الاختبار من اكتشافه (الحمل الفيروسي غير القابل للاكتشاف). إذا كان لديك حمل فيروسي غير قابل للاكتشاف، فلن تنقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الجنس. يُعرف هذا أيضًا باسم غير قابل للاكتشاف غير قابل للتحويل.