البابا تواضروس يترأس تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم غدًا

قالت مصادر كنسية إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس صلاة القداس الإلهي من كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول- الحضرة الجديدة -الإسكندرية.

وأضافت المصادر في تصربحات لـ"الدستور"، أن البابا تواضروس الثاني خلال ترؤسه صلوات القداس الإلهي، يترأس طقس تدشين الكنيسة برفقه أساقفة وكهنة الإسكندرية".

احتفالية ١٣٠ سنة على الإكليريكية بحضور قداسة البابا

وكان قد شهد قداسة البابا تواضروس الثاني احتفالية الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بمناسبة مرور ١٣٠ سنة على إعادة افتتاحها والتي أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحت عنوان "جذور وأغصان".

وافتتح البابا مكتبة الكلية قبل بدء الاحتفالية، والتقطت صورة تذكارية لقداسته مع نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ووكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وألقى قداسة البابا كلمة أكد خلالها على أن الكنيسة تقوم على قدمين هما: التعليم

والتكريس.

وحدد ثلاث علامات يجب أن يتسم بهم الدارس الإكليريكي، هي:

١- أن يمتلك الشخصية المتوازنة (روحًا، فكرًا، عقلًا، عاطفةً)

٢- أن يمتلك الشخصية المبدعة

٣- أن يمتلك الشخصية البناءة

وبارك قداسته مشروع استكمال ترجمة الكتاب المقدس باللغة القبطية حيث يجري ترجمة سفر المزامير، بعد أن تمت ترجمة البشائر الأربعة.

تضمنت فقرات احتفالية "جذور وأغصان" إلى جانب كلمة نيافة الأنبا ميخائيل، تكريم أساتذة الكلية المتنيحين، وعرض أربعة من مشروعات التخرج وآيات بعدة لغات، ومسرحية باللغة القبطية حملت اسم "بَارُّسِّيا"، واختتمت بتخريج أربعة دفعات من الكلية وتكريم أعضاء هيئة التدريس.

وكان قد صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وشاركه في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من كهنة كنائس الإسكندرية وشعبها.