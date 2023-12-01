الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوات سياسية عن الانتخابات الرئاسية بمراكز شباب الوادى الجديد

جانب من الندوات التثقيفية
جانب من الندوات التثقيفية

نفذت مراكز الشباب بـمحافظة الوادي الجديد، ندوات تثقيفية بجميع مراكز الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتوجيهات ومتابعة بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وقال بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، أن المشاركة الانتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقًا لطموحاته ورؤيته الخاصة.

وفي مركز شباب الشيخ والي، نفذ المركز ندوة تثقيفية عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحضور النائب محمد على عبدالغنى عضو مجلس الشيوخ والسيد محمد سيف رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة، والحاج محمد منصورعمدة قرية الشيخ الي ومحمود عشماوي مدير إدارة الأزهر سابقا والحاج حسين سيد وكيل إدارة شباب الداخلة، والمهندس والى عشماوي شيخ البلد واعضاء مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المركز وأهالى القرية.

جاء ذلك في إطار التوعية والتثقيف والتنوير السياسى وحرية الرأى للمجتمع المدنى أحد مبادئ الديمقراطية التى تتبناها وتدعمها الدولة المصرية الديمقراطية الجديدة والحديثة والرقمية لتحقيق مبادئ العدل والمساواة وحقوق الإنسان والحياة الكريمة لكافة للمجتمع المصرى، واستمرار حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".

معسكرات شبابية بمراكز الشباب 

وأكد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ المعسكرات هو تشجيع روح الخدمة العامة وغرس الروح القيادية بين الشباب والنشئ، وذلك عن طريق (معسكرات الخدمة العامة– المعسكرات الثقافية– المعسكرات الترفيهية – الرحلات....). 

وأشار شوقي، إلى أن بث روح الزمالة والحياة العملية بين الشباب والنشء وتوثيق الصلة بينهم وبين مدربينهم.   

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