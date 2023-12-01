الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تصويت المصريين فى الأردن بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأ المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، صباح اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.

وفتح مركزا الاقتراع في عمان والعقبة، أبوابهما أمام الناخبين في تمام الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي للأردن ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة 9 مساءً، ولمدة 3 أيام بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحرصت البعثة الدبلوماسية المصرية في الأردن، على وجود 2 كرسي متحرك للمواطنين أصحاب الحالات الكبيرة في السن أو المرضى أو غيرهما من أجل توصيلهم من بداية وصولهم لمقر السفارة وحتى مركز التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما قدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتًا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من تابلت يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي لمعرفة إذا كان هذا الناخب مقيدًا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضع ثواني.

توفير عناصر الأمن خارج أسوار السفارة تأمينًا للعملية الانتخابية

كما وضعت السفارة المصرية بالأردن عددًا من الكراسي لمندوبي المرشحين داخل اللجنة لمتابعة عملية التصويت وذلك حسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما هيأت كافة وسائل التأمين داخل مقر السفارة ومركز الاقتراع للناخبين، فيما حرصت وزارة الداخلية الأردنية على توفير عناصر الأمن خارج أسوار السفارة تأمينًا للعملية الانتخابية وتأكيدًا لمدى التعاون والتنسيق بين مصر والأردن على كافة المستويات.

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وقامت البعثة الدبلوماسية المصرية بالأردن بعمل جميع الإجراءات التي تسهل على الناخبين المصريين خلال فترة التصويت في الانتخابات على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم، فيما وضعت جميع الأدوات من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بالحدث الانتخابي.

وتضم قائمة المرشحين كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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