الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توافد المصريين بالسعودية على لجان الاقتراع للتصويت فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

توافد المصريين بالسعودية
توافد المصريين بالسعودية

توافد المصريون في المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الجمعة.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية مقطع فيديو يرصد إقبال المصريين في السعودية على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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