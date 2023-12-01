الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الليلة.. الهلال يصطدم بـ النصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي

الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر

تتوجه الأنظار صوب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، حيث مباراة ديربي الرياض المرتقبة، بين الهلال والنصر، في قمة مباريات بطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض

ويستضيف الهلال نظيره النصر، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا عبر قناتي SSC 1، SSC 5، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

قمة بطابع جديد وخاص

القمة ستحمل طابع جديد وخاص مختلف عن سابقتها من المباريات بين الفريقين، كيف لا؟ والفريقان الآن أصبحا يضم بين صفوفهما أفضل اللاعبين في العالم في مختلف المراكز.

ويأمل الهلال في مواصلة سلسلته بعد الهزائم هذا الموسم، عندما يستضيف غريمه وجاره النصر، وهو يعلم جيدًا أن الانتصار سيقربه خطوة أكثر من تعزيز صدارته وحظوظه للفوز بالدوري هذا الموسم.

كما يأمل “الزعيم” الانتقام من منافسه، بعد أن فاز “العالمي” على رفاق المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بهدفين مقابل هدف، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، مطلع الموسم الجاري.

أما النصر، الذي لم يُهزم في آخر 19 مباراة بمختلف المسابقات، فيأمل بقيادة نجمه الأول، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو - والذي تأكدت جاهزيته للمباراة - في تحقيق الانتصار هو الآخر، من أجل تضييق الخناق على الهلال، وإشعال الصراع على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، يليه منافسه النصر، والذي يملك في جعبته 34 من النقاط.

وسيدير المباراة تحكيميًا، الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، والذي أدار مؤخرًا نهائي بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس 2023، والذي شهد تتويج فلومينينسي البرازيلي باللقب على حساب بوكا جونيور.

الهلال النصر الدوري السعودي دوري روشن كريستيانو رونالدو

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