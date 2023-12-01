"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى مجددًا فى مستوطنات غلاف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار، تدوي مجددًا في مستوطنات غلاف غزة.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال يقصف منزلًا وسط رفح، جنوب قطاع غزة.

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق شرق خان يونس جنوبي غزة

كما أكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق شرق خان يونس جنوبي غزة، كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وارتقى 9 شهداء في غارة للاحتلال على مخيم المغازي وسط غزة.