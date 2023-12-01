الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. صحوة انبي تصطدم برغبة المصري في العودة للانتصارات

فريق المصري
فريق المصري

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية، مواجهة قوية بين انبي والمصري في الرابعة مساء اليوم في الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل.

المباراة تأتي في ظروف متناقضة للفريقين، حيث يعيش انبي صحوة على مستوى النتائج بعد بدايته المتعثرة فيما يعاني المصري من نزيف نقاط، ونال هزيمة ثقيلة في أخر مبارياته أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.

انبي وطموح الوصول للمركز الثالث 

ويحتل انبي بقيادة تامر مصطفى المركز التاسع برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمتين، وسجل ستة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وحقق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة على البنك الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 13 والتقدم للمركز الثالث.

من جانبه، أكد تامر مصطفى للاعبيه أن مباراة المصري ستكون صعبة، لرغبة الفريق البورسعيدي في تعويض هزيمته الثقيلة أمام البنك الأهلي وطالبهم بالتركيز طوال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية.

المصري في مهمة تصحيح الأوضاع 

على الجانب الأخر يحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم، وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 12 هدفا وخسر أخر مباراتين أمام بيراميدز والبنك الأهلي، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 12.

الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة علي ماهر استغل فترة توقف الدوري لإعداد الفريق وتصحيح الأخطاء، ولعب الفريق مباراتين وديتين فاز خلالهما على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة وعلى تليفونات بنى سويف بخمسة أهداف نظيفة.

وعقد علي ماهر أكثر من جلسة مع لاعبيه لتحفيزهم ومطالبتهم باستعادة نغمة الانتصارات، ومصالحة الجماهير الغاضبة وأكد لهم أنه لن يقبل أي تهاون في المباريات المقبلة.

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده أحمد الفار  وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

دوري نايل المصرى انبى تامر مصطفى علي ماهر

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