الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجالية المصرية بمحافظة ظفار تتجه لمسقط للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

الجالية المصرية بمحافظة
الجالية المصرية بمحافظة ظفار

تحركت منذ قليل حافلة من محافظة ظفار العمانية وبها عدد من الأطباء والمهندسين والمعلمين وجميع التخصصات ورجال أعمال متجه إلى السفارة المصرية بمسقط، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتستعد الجالية المصرية بصلالة فى سلطنة عمان للسفر إلى مسقط، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لتقطع مسافة 2400 كم ذهابًا وإيابًا.

وأعلنت سفارة مصر بسلطنة عمان عن استعدادها للانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج باللجنة الفرعية بسلطنة عمان خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين (1 و2 و3 ديسمبر 2023)، وذلك بمقر السفارة بمنطقة الحي الدبلوماسي- بشارع جامعة الدول العربية بالخوير، مسقط.

وذكر بيان رسمى للسفارة المصرية في مسقط، أن مواعيد الاقتراع خلال هذه الأيام ستكون من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساء.

ونوهت السفارة فى بيانها إلى أن ممارسة الحق الانتخابي تتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وذلك وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت السفارة المصرية في مسقط في بيانها إلى ما ورد في بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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الجالية المصرية بمحافظة ظفار تتجه لمسقط للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

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