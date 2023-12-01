الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. رئيس الأركان الإسرائيلى لـ«بلينكن»: العملية فى غزة قد تستمر بضعة أسابيع

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال هرتسي هاليفي رئيس الأركان للاحتلال الإسرائيلي، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.


وقال البيت الأبيض، إن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

 

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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