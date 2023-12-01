الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دعم إسرائيل‎ عسكريًا يضع هولندا أمام اتهامات "جرائم الحرب"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت محكمة في لاهاي، أمس الخميس، إن محكمة جزئية ستنظر يوم الاثنين في قضية ضد الدولة الهولندية رفعتها منظمات حقوقية تقول إن تصدير أجزاء طائرات مقاتلة (إف-35) إلى إسرائيل يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب مزعومة في غزة.

وتقول المنظمات، ومن بينها فرعا منظمتي العفو الدولية وأوكسفام في هولندا، "هولندا تساهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني ترتكبها إسرائيل في غزة" من خلال السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية وسط استمرار الصراع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت صحيفة (إن.آر.سي) الهولندية عن مصادر حكومية القول إن هولندا سمحت بشحن قطع غيار لمقاتلات (إف-35) الإسرائيلية على الرغم من تحذيرات المستشارين القانونيين من أن مثل هذه الطائرات تستخدم في قصف واسع النطاق في قطاع غزة، وهو ما قد ينتهك القانون الدولي.

وأثار العديد من مسؤولي الأمم المتحدة، ومن بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، قلقهم من أن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب، نظرا لارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إن قواتها تلتزم بالقانون الدولي خلال قتال المسلحين الفلسطينيين الذين ينتشرون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

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