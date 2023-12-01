الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: بدء تصويت المصريين بأستراليا فى الانتخابات المصرية 2024

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية  2024 بأستراليا.

لتكون بذلك هي اللجنة الثانية التي تفتح صناديق الانتخابات فيها بعد  نيوزيلندا، والتي بدأ التصويت فيها في تمام العاشرة مساء أمس الخميس.

مدة الانتخابات الرئاسية

ويستمر تصويت المصريين بالخارج لمدة 3 أيام، تبدأ من التاسعة صباح الجمعة وتنتهي في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل.

ورصدت “القاهرة الإخبارية” استعددات اللجان الانتخابية في العديد من عواصم العالم للانتخابات الرئاسية والتي أكدت عن وجود حماس كبير للمواطنين للانتخابات.

تصويت المصريين الخارج الانتخابات الرئاسية نيوزيلندا أستراليا

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