أسامة شعث: خضت إضرابًا عن الطعام 19 يومًا متواصلًا فى سجون الاحتلال

علق الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، على الجهود المصرية في التوصل لهدنة إنسانية بين إسرائيل وفلسطين.

وقال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الخميس: "خضت إضرابًا عن الطعام 19 يومًا متواصلًا في سجون الاحتلال وفي مرة أخرى 7 أيام".

وأضاف الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أنه في الساعات الأولى من الهدنة حاول الاحتلال الضغط على الفلسطينيين من أجل عدم إدخال مساعدات إلى شمال غزة، لكن نجحت الجهود في الانتظام بدخول المساعدات.