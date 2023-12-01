مختار نوح: علينا دعم المقاومة لوقف النزيف الفلسطينى

قال الباحث والمفكر مختار نوح، إنه رغم رفض مصر لعمليات الحوثيين إلا أنه لا يمكن نكران أن الغارات التي قام بها هذا التنظيم أمام الكيان الصهيوني كانت في صالح القضية الفلسطينية.

دعم المقاومة

وأكد الباحث والمفكر مختار نوح، خلال لقائه ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “أون”، أنه يجب على جميع الدول العربية أن تتعامل مع حماس وجميع الفصائل اللفلسطينية الآن من أجل وقف هذا النزيف الذي ارتكبه الكيان الصهيوني في حق الإنسانية الفلسطينية.

انتصار الفلسطينيين رغم الخسائر

وأضاف في حديثه، أن يوم 7 أكتوبر أزال رهبة الكيان الصهيوني في أعين دول العالم بأكملها، معبرًا: "7 أكتوبر كلها فوائد للقضية الفلسطينية رغم كافة الخسائر التي فقدها الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي أصبح في مرحلة حرجة بسبب الكيان الصهيوني وأصبح يقول الآن إنه يجب إعادة النظر في التأييد المطلق لإسرائيل.

وتابع: "فكرة التهجير قائمة منذ عشرات السنوات، ولكن كان 7 أكتوبر بمثابة اليوم الأعظم الذي كشف عن هذه المخططات والذي من خلاله عرف العالم مدى النوايا الخبيثة لهذا العدوان الصهيوني".