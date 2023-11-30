الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صوت غزة من الإسماعيلية.. قيادي بـ"مستقبل وطن": "متضامنون بالكامل مع الأشقاء"

النائب أحمد عبدالجواد
النائب أحمد عبدالجواد

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا دائمًا ما نؤكد على تضامننا الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، موضحًا أن شعب الإسماعيلية بمدن القناة وسيناء لهم تاريخ من البطولات والمقاومة للحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر «صوت غزة من الإسماعيلية»، والمذاع على قناة «الحياة»، أن تجارب التاريخ كلها تقول إن الشعوب الحرة لا يوجد مغتصب ينجح  في اختطاف الأرض منها. 

وتابع:" نبعث برسالة تضامن وفخر لإخواتنا في فلسطين، ذلك الشعب الذي يتحمل كل الجرائم التي تمارس من قبل كيان صهيوني، كيان مغتصب للأرض، ولكن الشعب الفلسطيني صامد، مقتنع بقضيته الفلسطينية، محافظًا على أرضه، واثق في النصر".

وأكد أن الدولة المصرية رفضت أي إملاءات خارجية تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني.

مؤتمر صوت غزة من الإسماعيلية

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم ونصرة أهالى غزة، وذلك بمشاركة عدد من القبائل والعائلات المصرية، بالإضافة إلى حضور شخصيات عامة وسياسية. 

كما يناقش المؤتمر الأزمة الاقتصادية في ظل تداعيات الصراع الذى تشهده المنطقة والممارسات التي يرتكبها الصهاينة في حق الفلسطينيين. 

صوت غزة من الإسماعيلية النائب أحمد عبدالجواد حزب مستقبل وطن فلسطين القضية الفلسطينية

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