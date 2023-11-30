الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صوت غزة من الإسماعيلية".. "الحياة اليوم" يعرض فعاليات مؤتمر القبائل المصرية

صوت غزة من الإسماعيلية
صوت غزة من الإسماعيلية

عرض برنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، جانبًا من فعاليات مؤتمر القبائل المصرية بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذي حمل عنوان "صوت غزة من الإسماعيلية".

واستعرضت فعاليات المؤتمر حجم الدعم المصرى للأشقاء في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجاح مصر في فضح انتهاكات الاحتلال ضد الأشقاء في القطاع.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وأعضاء القبائل المصرية وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتكريم عدد من المشاركين في المؤتمر عن دورهم في دعم القضية الفلسطينية.

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم ونصرة أهالى غزة، وذلك بمشاركة عدد من القبائل والعائلات المصرية، بالإضافة إلى حضور شخصيات عامة وسياسية. 

مؤتمر القبائل والعائلات المصرية 

ويناقش المؤتمر الأزمة الاقتصادية في ظل تداعيات الصراع الذى تشهده المنطقة والممارسات التي يرتكبها الصهاينة في حق الفلسطينيين. 

وأطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية في وقت سابق، مؤتمرًا تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وذلك بمشاركة أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع.

 

مؤتمر القبائل المصرية فعاليات مؤتمر القبائل المصرية الإعلامي محمد شردي صوت غزة من الإسماعيلية

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