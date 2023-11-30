عادل حمودة: ملفات الأمن القومي يجب أن تكون أولوية لدى الرئيس القادم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن قضية الأمن القومي المصري هي قضية ترتبط بالحدود مع قطاع غزة وإسرائيل وعلاقة مصر بالحدود مع ليبيا والسودان.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس القادم عليه أن يتعامل مع ملفات الأمن القومي بأولوية في التهدئة، وأن تستمر نفس الحكمة في إدارة الصراع على الجبهات الثلاثة بعد التخلص من الإرهاب في سيناء.

وأوضح حمودة، أن التخلص من الإرهاب في سيناء عنصر، والإنفاق على البنية الأساسية تمهيدًا للتنمية عنصر آخر، حيث مهدنا الأرض بالأمن وكل دعائم القوة الذاتية مثل الطرق ومحطات الكهرباء، أي أننا تجاوزنا ما يمكن وصفه بالمرحلة الصعبة.

وتابع حمودة: "يمكن أن تكون المرحلة القادمة محددة في أكثر من اتجاه، الأول زيادة نصيب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، الثاني يمكن للدولة أن تتخارج من بعض المشروعات".