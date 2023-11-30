الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: ملفات الأمن القومي يجب أن تكون أولوية لدى الرئيس القادم

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن قضية الأمن القومي المصري هي قضية ترتبط بالحدود مع قطاع غزة وإسرائيل وعلاقة مصر بالحدود مع ليبيا والسودان.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس القادم عليه أن يتعامل مع ملفات الأمن القومي بأولوية في التهدئة، وأن تستمر نفس الحكمة في إدارة الصراع على الجبهات الثلاثة بعد التخلص من الإرهاب في سيناء.

وأوضح حمودة، أن التخلص من الإرهاب في سيناء عنصر، والإنفاق على البنية الأساسية تمهيدًا للتنمية عنصر آخر، حيث مهدنا الأرض بالأمن وكل دعائم القوة الذاتية مثل الطرق ومحطات الكهرباء، أي أننا تجاوزنا ما يمكن وصفه بالمرحلة الصعبة.

وتابع حمودة: "يمكن أن تكون المرحلة القادمة محددة في أكثر من اتجاه، الأول زيادة نصيب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، الثاني يمكن للدولة أن تتخارج من بعض المشروعات".

الأمن القومي المصري القاهرة الإخبارية الرئيس القادم سيناء البنية الاساسية

مواد متعلقة

مراسل "القاهرة الإخبارية": قنصلية نيويورك جاهزة لاستقبال الناخبين غدًا

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية": القنصلية المصرية فى فرانكفورت جاهزة لانتخابات الرئاسة (فيديو)

من برلين.. عربى مرزوق: 3 لجان لاستقبال المشاركين فى الاستحقاق الرئاسى (فيديو)

المشاركون فى اجتماع الأردن يؤكدون ضرورة استدامة وصول المساعدات لقطاع غزة

مصدر عسكرى: إنزال جوى ثالث لمساعدات إغاثية فوق المستشفى الميدانى بـ غزة

137 مقرًا حول العالم.. البعثات الدبلوماسية تستعد لـ انتخابات الرئاسة 2024

مراسل “القاهرة الإخبارية”: معبر رفح تحول لخلية نحل لتوصيل المساعدات للقطاع

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

عاجل.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودى لضم زيزو فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. «الدستور» ترصد ضمانات إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسي كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم